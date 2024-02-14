«Более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил»

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Мы ни у кого ничего не просим. Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил, потому что в этом не было никакой необходимости.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации, передает Азертадж.

Подчеркнув, что Азербайджан – самодостаточная страна, глава государства отметил:

«Мы – сторонники сотрудничества в двустороннем формате, и наша внешняя политика рассчитана на это – равноправные отношения, взаимоуважение, как говорится, доброе отношение друг к другу, невмешательство в дела друг друга. Это наши принципы, и эти принципы диктовали мы, и они были приняты».