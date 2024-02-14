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Ильхам Алиев рассказал о технологическом преимуществе Азербайджана

Ильхам Алиев рассказал о технологическом преимуществе Азербайджана

Сегодня технологическое развитие и преимущество как в области промышленного развития, так и в военно-промышленном комплексе и, в целом, в военной сфере имеет большое значение.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации, передает Азертадж.

Подчеркнув, что во время Второй Карабахской войны, антитеррористической операции это увидели все, глава государства отметил: «Конечно, основной фактор нашей Победы – это азербайджанский боец. Уничтожает врага и водружает флаг на освобожденных землях – человек, солдат, офицер. Однако технические средства играют немалую роль. За счет технических средств мы вышли из Второй Карабахской войны с минимальными потерями».

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