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Захарова анонсировала переговоры с Баку по поводу возвращения армян в Карабах

Захарова анонсировала переговоры с Баку по поводу возвращения армян в Карабах

Москва и Баку готовят новые контакты по вопросу пребывания российских миротворцев в Карабахе и возвращению туда армянского населения.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно детальности российского миротворческого контингента. Наш диалог в этой сфере носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов – возвращение армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности, организация совместного патрулирования, охрана памятников культурно-исторического и религиозного наследия», – отметила дипломат.

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