Алиев – покровителям Армении: Никто не может нас остановить

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Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить. Об этом президент Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

«У нас нет притязаний на территорию Армению, но и они должны отказаться от своих притязаний. Говорить с нами языком необоснованных претензий и шантажа будет им дорого стоить и это, наверное, видят все», – подчеркнул глава государства.

По его словам, наша армия показала свою силу не на учениях, не на парадах, а на поле боя. Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны знать, что нас ничто не остановит.

«Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет», – добавил глава государства.