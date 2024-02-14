Джейхун Байрамов принял Игоря Ховаева

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14 февраля 2024 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял спецпредставителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева, сообщает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждались текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, существующая ситуация в регионе и последние события, а также региональные вопросы.

Было доведено до внимания, что недавние военные провокации Армении, в результате которых был ранен азербайджанский военнослужащий, направлены на подрыв сложившейся в последние месяцы стабильности и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.