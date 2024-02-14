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Джейхун Байрамов принял Игоря Ховаева

Джейхун Байрамов принял Игоря Ховаева

14 февраля 2024 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял спецпредставителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева, сообщает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждались текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, существующая ситуация в регионе и последние события, а также региональные вопросы.

Было доведено до внимания, что недавние военные провокации Армении, в результате которых был ранен азербайджанский военнослужащий, направлены на подрыв сложившейся в последние месяцы стабильности и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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