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Алиев: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны

Алиев: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны

В поствоенный период мы продемонстрировали свою принципиальную позицию по всем вопросам. Было заявлено, что армянская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что со временем мы вновь стали свидетелями очередных территориальных претензий к нам, и они снова не желают отказываться от своих грязных дел.

«Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны. А может быть, кто-то наущал их и вовсе не выполнять эти обязательства», – сказал Алиев.

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