Алиев заявил о выполнении всех обещаний и начале новой эпохи

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Все обещания, данные мною в 2003 году, были выполнены. Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

«Источником всех достижений являются азербайджанский народ, его доверие ко мне и способность объединиться вокруг единой цели. Мы действительно доказали всему миру, что мы – великий народ», – отметил глава государства.

«Хочу еще раз заверить наш дорогой народ, что я и впредь буду прилагать все усилия для всестороннего развития Азербайджана и защиты нашей территориальной целостности», – добавил он.

Алиев выразил глубокую признательность азербайджанскому народу за огромное доверие и поддержку, оказанные ему на президентских выборах.

Президент отметил, что сейчас начинается новая эпоха.

«Мы вступаем в эту эпоху с чистой совестью, гордо поднятой головой. У этого периода будут великие достижения», – подчеркнул он.