Франция снова в навозе

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Французские фермеры организовали манифестацию в коммуне Ажен (департамент Ло и Гаронна на юго-западе страны), вывалив полный прицеп навоза перед отделением банка Credit Agricole, сообщает телеканал BFMTV.

«Мы нацелились на банки, потому что нас не услышали. Мы обратились к [премьер-министру Франции] Габриэлю Атталю с просьбой принять конкретные денежные меры, но ничего не было объявлено, – заявил сопредседатель ассоциации «Сельская координация» (Coordination rurale) Жозе Перес. – Мы собираемся посетить все банки департамента и сказать им, что нам нужны деньги, что нам нужно дать передышку».

Аграрии пообещали продолжать аналогичные акции «на локальном уровне», особенно если не будут удовлетворены итогами переговоров властей с фермерскими профсоюзами. Во вторник лидеры «Национальной федерации профсоюзов фермеров» (FNSEA) и ассоциации «Молодые фермеры» (Jeunes agriculteurs) на протяжении двух часов вели переговоры с премьер-министром страны Габриэлем Атталем. В среду, 14 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести переговоры с представителями «Сельской координации» и «Конфедерации фермеров» (Confederation Paysanne), а на следующей недели – с лидерами FNSEA и «Молодых фермеров»