Франция, Германия и Польша выступили с совместным заявлением по диалогу между Баку и Ереваном

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Главы МИД Франции, Германии и Польши «поддерживают усилия» ЕС и США по содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном.

«Мы призываем к справедливому и стабильному миру на Южном Кавказе и поддерживаем посреднические усилия Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по облегчению диалога между Арменией и Азербайджаном. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Южного Кавказа», – говорится в совместном заявлении глав МИД Франции, Германии и Польши по итогам встречи, состоявшейся в рамках «Веймарского треугольника».