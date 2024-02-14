Элин Сулейманов ответил Пашиняну

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Посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов ответил на обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью лондонской газете The Telegraph.

В посольстве, в связи с этим было опубликовано письмо, адресованное редакции данной газеты, сообщает АПА.

Отмечается, что, несмотря на то, что Никол Пашинян говорил о геополитическом значении Южного Кавказа и необходимости установления мира между Арменией и Азербайджаном, он хорошо знает, что основной причиной существующих проблем между двумя странами является тридцатилетняя незаконная оккупация международно признанных территорий Азербайджана.

«Вызывает удивление тот факт, что Армения так неохотно продвигается в вопросе заключения мирного соглашения, предложенного Азербайджаном после завершения военных действий в ноябре 2020 года. Несмотря на то, что Армения заявляет о своем уважении к принципу территориальной целостности, в некоторых официальных документах страны до сих пор отражены территориальные претензии к Азербайджану», – говорится в письме.