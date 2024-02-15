Минэкономики: Рост глобальной геоэкономической и геополитической напряженности в мире не затронул Азербайджан

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На днях директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявила, что мировая экономика оказалась на удивление устойчивой к геополитическим потрясениям и последствиям региональных конфликтов. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции. Также, по мнению представителя МВФ, среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются скромными – около 3% в год, однако на них могут оказать положительное влияние такие факторы, как развитие искусственного интеллекта.

Естественно, столь любопытные прогнозы МВФ заставляют обратиться к теме развития азербайджанской экономики в краткосрочной перспективе. Как ситуация в мире может повлиять на экономику Азербайджана? Какова доля субъектов малого и среднего бизнеса в экспорте ненефтегазового сектора и добавленной стоимости ненефтяного сектора? Изменилось ли что-нибудь в приоритетах экономического развития Азербайджана с возвращением Карабаха? С этими вопросами Minval.az обратился в Министерство экономики Азербайджана. И согласно полученному от ведомства ответу, оказалось, что…

В ответе ведомства говорится, что наблюдаемый в последнее время рост глобальной геоэкономической и геополитической напряженности в мире не затронул Азербайджан. Однако в результате внешних и внутренних факторов в 2023 году инфляция снизилась. Среднегодовая инфляция в прошлом году составила 8,8% (на 5,1 процентный пункт ниже, чем в 2022 году). По мнению специалистов Минэкономики, на снижение инфляции повлияло снижение темпов роста мировых цен на сырьевые товары, особенно цены на продукты питания, а также постепенное снижение высокой инфляции в странах – основных торговых партнерах Азербайджана. Плюс свое воздействие оказали и предпринимаемые правительством антиинфляционные меры. А в качестве поддерживающих экономику факторов следует отметить значительное увеличение стратегических валютных резервов страны, расширение транзитных возможностей, а также увеличение прямых иностранных инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор.

В ведомстве отметили, что в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы рост ненефтегазового сектора спрогнозирован на уровне 5%. При этом в 2022-2023 годах темпы роста в этом секторе составили 9,1% и 3,7% соответственно.

Что касается перспектив, то целевой экономический рост в ненефтегазовом секторе в ближайший период будет формироваться за счет диверсификации экономики страны, главным образом за счет обеспечения динамичного и устойчивого развития ненефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, туризма, сферы торговли, транспортного сектора, социальных и прочих услуг.

Кстати, что очень важно, но немалую роль в развитии азербайджанской экономики играют именно субъекты малого и среднего бизнеса. По данным Минэкономики, их доля в экспорте ненефтегазового сектора в 2022 году составила 35,2%, а в формировании ВВП была равна 27,2%.

Безусловно, говоря о стратегии, невозможно не отметить очень важный фактор, отразившийся на стратегии развития экономики Азербайджана, а именно, освобождение ранее оккупированных земель Карабаха и прилегающих к нему районов. Понятно, что если реформы, проводимые в рамках стратегии социально-экономического развития страны, направлены на обеспечение устойчивости всего экономического роста республики, то с освобождением наших земель от оккупации Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития, и интеграция экономики этих территорий во всю экономику страны, эффективное использование их потенциала являются теперь одной из главных целей.

В этой связи в Минэкономики отметили работу по созданию зоны «зеленой энергетики» на наших освобожденных территориях. Принимаются меры по созданию инфраструктуры энергоснабжения, выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, обеспечению энергоэффективности, применению «зеленых» технологий, развитию государственно-частного партнерства в этой сфере. В целом, потенциал «зеленой» энергетики Восточного Зангезура и Карабаха оценивается в 10 тысяч мегаватт.

В ведомстве отметили, что турецкая компания Demirören Yatırım Holding A.Ş. ООО Arges Enerji Team и ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» подписали Договор о совместном участии, предусматривающий восстановление и ввод в эксплуатацию пяти малых гидроэлектростанций. Дополняя информацию от себя, добавим, что расположенные на реках Тертер и Гараархадж в западной части Кяльбаджарского района малые гидроэлектростанции «Чираг-1» мощностью 8,33 МВт и «Чираг-2» мощностью 3,6 МВт полностью реконструированы. Помимо малых гидроэлектростанций «Чираг-1», «Чираг-2» и «Союгбулаг», на сегодняшний день в Кяльбаджарском районе реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Кяльбаджар-1» мощностью 4,4 МВт, «Гамышлы» мощностью 6,3 МВт и «Мейдан» мощностью 3,4 МВт.

В настоящее время в Кяльбаджарском районе в пяти местах началось строительство малых ГЭС общей мощностью 48,3 МВт. Таким образом, в первом квартале 2024 года в Кяльбаджарском районе будут функционировать 10 малых ГЭС общей мощностью 75,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 230 миллионов киловатт-часов.

Коснулись в ведомстве и вопроса применения цифровых технологий и инноваций. В Минэкономики считают, что внедрение инноваций делает более продуктивными и эффективными социально-экономические отношения, а также создает новые возможности в общей цепочке дополнительных доходов в стоимостной экономике. Так, концепции «Умный город» и «Умная деревня», применяемые в социально-экономическом развитии региона, создают важную основу для устойчивого подъема городских и сельских территорий за счет более эффективного использования существующих ресурсов. Плюс эффект от льгот для предпринимателей применяемых на освобожденных территориях.

В целях создания благоприятной деловой среды для местных и иностранных инвесторов на освобожденных территориях в Агдамском районе создан Агдамский индустриальный парк, а в Джебраильском районе – индустриальный парк «Экономическая зона Аразская долина». Сегодня в Агдамском индустриальном парке уже зарегистрированы 19 предприятий в качестве резидентов и 6 предприятий в качестве нерезидентов. Всего там планируется создать более 1600 новых рабочих мест. А в промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» уже зарегистрировано 9 предприятий в качестве резидентов и 1 предприятие в качестве нерезидента. Там предположительно будет создано более 580 новых рабочих мест.

В Минэкономики напомнили, что предпринимателям, осуществляющим инвестиционные проекты на освобожденных территориях в рамках механизма, предоставляется госгарантия до 90% возврата бизнес-кредитов на сумму до 5 миллионов манатов, сроком до 7 лет и при годовой процентной ставке до 15%. Кроме того, 10% годовой процентной ставки по этим кредитам субсидируется государством на срок до 36 месяцев. Предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью, оказывается и иная финансовая помощь в размере 20 процентов средств, которые выплачиваются ими ежемесячно за коммунальные услуги. Субсидируются и взносы на социальное страхование.

Параллельно на освобожденных территориях ведется работа и по развитию таких сфер, как туризм, сельское хозяйство, транспорт и логистика.

Не могли мы не включить в свой запрос в министерство и вопрос о деятельности ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК), поскольку известно, что в настоящее время эта структура проводит анализ на предмет участия в 24 проектах на сумму $2,7 миллиарда. АИК весьма успешно выступила сооснователем ряда крупных проектов. Но как обстоит дело с продажей доли государства в этих проектах местным или иностранным инвесторам?

Отвечая на него в Минэкономики отметили, что одной из основных целей АИК действительно является поддержка частного бизнеса в ненефтяном секторе. Продолжительность участия этой структуры в проектах составляет в среднем 8 лет, в зависимости от их особенностей. Инвестируя в новые проекты, АИК продает свои доли в ранее инвестированных проектах своим партнерам по ним, а затем предлагает эту возможность местным и иностранным инвесторам. Например, ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» завершило участие в таких проектах, как Azertoxum, Milk-Pro, Holcim Азербайджан, Azerduz и Ağstafa Aqroservis. В настоящее время АИК находится в процессе продажи своих акций еще в двух портфельных компаниях.

Содержится в отчете Минэкономики и справка по вопросу продовольственной безопасности Азербайджана. Так, в ведомстве отметили, что обеспечение продовольственной безопасности населения страны считается одним из основных приоритетов реализуемой государством экономической политики, и с этой целью в стране реализуются комплексные меры по поддержке инициатив среди предпринимательства по производству продуктов питания. Были отмечены налоговые, таможенные и ряд других льгот, субсидии сельхозпроизводителям и т.д.

Проекты субъектов предпринимательства по производству и переработке сельскохозяйственной продукции поддерживаются Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики посредством льготных кредитов (под 5 процентов годовых).

В качестве еще одной меры поддержки в данном сегменте экономики является поддержка предпринимателей, получивших документ о поощрении инвестиций. Производители продуктов питания, освобождаются от налога на землю и имущество, а также НДС и таможенной пошлины на ввозимые ими машины и оборудование сроком на семь лет и уплачивают налог на прибыль с 50%-й скидкой.

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны с 2014 года по распоряжению главы государства начато создание агропарков. Господдержка осуществляется посредством механизма льготного кредитования и стимулирования инвестиций, а в ряде агропарков – созданием необходимой инфраструктуры, требующей крупных инвестиций. Все это предоставляется за счет государственных средств. По данным Минэкономики, средняя продуктивность в агропарках, использующих современные ирригационные системы и соблюдающих агротехнические правила, примерно в два раза превышает республиканский показатель.

Кроме того, отметим, что в стратегии социально-экономического развития страны запланированы меры по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, играющих ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, и улучшению продовольственного обеспечения, и в настоящее время проводятся соответствующие работы.

В результате реализованных мер поддержки уровень самообеспеченности страны по ряду продуктов питания к 2022 году превысил 80 процентов. К этим продуктам относятся фрукты, овощи, картофель, мясные продукты, молочные продукты, яйца, мука, сахар, чай и соль. Постановлением Кабмина утвержден перечень приоритетных сфер экономики, где планируется дополнительная поддержка микро, малого и среднего предпринимательства. Документ предусматривает создание новых механизмов дополнительной поддержки субъектам микро, малого и среднего бизнеса, работающим в сферах промышленности, сельского хозяйства, информации и связи, туризма, строительства, транспорта, торговли.

Рауф Насиров