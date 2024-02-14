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Эрдоган сегодня посетит Египет после более чем десятилетнего перерыва в отношениях

Эрдоган сегодня посетит Египет после более чем десятилетнего перерыва в отношениях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Египет с официальным визитом.

В поездке турецкого лидера сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир.

В рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в двустороннем формате и в расширенном составе. По окончании встречи лидеры выступят на совместной пресс-конференции.

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