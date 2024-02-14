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Какой ответ Боррель считает соразмерным? Послать цветы… Анне Акопян?

Какой ответ Боррель считает соразмерным? Послать цветы... Анне Акопян?

Евронеадекватность — именно так точнее всего можно охарактеризовать и возмутительное заявление Жозеппа Борреля, и молчание Европейской мониторинговой миссии — EUMA. По мнению главы европейской дипломатии, то, что после нескольких месяцев тишины армянский снайпер стрелял по азербайджанскому пограничнику, оказывается, «прискорбно», а вот ответ Азербайджана был, по его мнению, «несоразмерным», И вообще, «действия Азербайджана, помимо прочего, игнорируют заявления министерства обороны Армении о том, что инцидент будет подробно расследован».

Еще раз, для особо оторванных от реальности «розовых пони». Да, можно представить себе, что снайпер стрелял без приказа. Но оборудованные снайперские гнезда на границе и вывод снайпера на боевую позицию без приказа произойти не могли. Тем более трудно поверить, что Никол Пашинян, верховный главнокомандующий, был ну абсолютно не в курсе, что творится на границе.

И уж тем более Пашинян несет полную ответственность за свое интервью британской The Telegraph, изобилующее беспочвенными нападками на Азербайджан. Разговоры о «расследовании» были в этом случае не более чем «отвлекающим маневром».

Тем более интересно было бы узнать: какой ответ господин Боррель считал бы соразмерным? Послать цветы Анне Акопян?

И самое главное, молчит EUMA. Та самая EUMA, которая прежде тиражировала релизы по любому поводу, а теперь, после очень серьезного обострения ситуации, набрала в рот… армянского бренди. Свалить все на Азербайджан, когда первый выстрел прозвучал с территории Армении, и это было зафиксировано камерами видеонаблюдения, не получается. Но почему у EUMA не хватает духа, политической воли и объективности заявить, что ответственность несёт Армения?

А мы напомним, как руководитель EUMA Маркус Риттер еще в марте 2023 года позволял себе заявления в стиле «Многие армяне ожидают, что весной Азербайджан начнет нападение. Если этого не произойдет, то это можно считать успехом нашей миссии». Уже тогда эксперты, включая Minval, спрашивали: то есть, если войны не случится, то не благодаря тому, что это у Азербайджана нет планов нападать на Армению, а исключительно потому, что там присутствует Евромиссия со своими биноклями?

А теперь события на границе подтверждают: европейская миссия оказалась совершенно не готовой к тому, что первый выстрел прозвучит с армянской стороны. Не ждали и не прогнозировали, что играет на обострение именно «многострадальная христианская Армения», а не наоборот.

Но настоящий «европозор» — в том, что даже получив неопровержимые доказательства ответственности Еревана за эскалацию, ни EUMA, ни Боррель не решаются погладить Армению против шерстки. А за такие «ошибки» в политике приходится очень дорого платить.

Отдел политики Minval.az

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