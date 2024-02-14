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Баку заявил о необходимости привлечь армянских полевых командиров к поискам мест захоронения пропавших без вести

Баку заявил о необходимости привлечь армянских полевых командиров к поискам мест захоронения пропавших без вести

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана заявила о необходимости привлечь к поиску мест захоронения пропавших без вести соотечественников полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточной информацией о местах массовых захоронений и руководивших военными действиями Армении до 1994 года.

В комиссии также отметили, что идентифицированы останки лишь 25 из 3890 граждан Азербайджана, числящихся без вести пропавшими в Первую Карабахскую войну.

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