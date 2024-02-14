«Он по гороскопу Весы». Арестович сделал неожиданное заявление

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Владимир Путин не хочет воевать с Украиной и готов прекратить войну. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя недавнее интервью российского президента.

«»Я сейчас скажу жутко крамольную мысль. Из всех троих, занятых в этой истории (Россия, США, Украина), мира хочет только Путин. Я даю 121 процент – и это очень непопулярная мысль – воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит «это единый украинский и русский народ», он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война», – сказал Арестович.

По его мнению у Путина нет в планах «поглощения Украины» и «гибели Запада». «Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения», – добавил Арестович.

Он также сформулировал, на каких условиях российский президент готов прекратить войну в данный момент.

«Предложение для Украины выглядит так: все то же самое, что было в Стамбуле плюс четыре области», – говорит Арестович. При этом он считает, что Украина еще может «поторговаться» насчет двух областей, и Путин открыт для таких обсуждений.

Он полагает, что следующее предложение Путина «через год или около того» будет хуже.

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению.