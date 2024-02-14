В Иране взорван центральный газопровод (видео) |
В Баку началась церемония инаугурации президента Алиева |
В Ханкенди нашли большое количество оружия и боеприпасов |
В МИД жестко ответили Боррелю |
Пашинян: Минобороны отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном |
Боррель встал на защиту армян, открывших огонь по азербайджанским пограничникам |
Армения заявила о приобретении «самого современного оружия» от Франции, Индии и ряда других стран |
Кремль отреагировал на столкновения между Азербайджаном и Арменией |
Ильхам Алиев принесет клятву в течение трех дней |
Главное Мир

«Он по гороскопу Весы». Арестович сделал неожиданное заявление

«Он по гороскопу Весы». Арестович сделал неожиданное заявление

Владимир Путин не хочет воевать с Украиной и готов прекратить войну. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя недавнее интервью российского президента.

«»Я сейчас скажу жутко крамольную мысль. Из всех троих, занятых в этой истории (Россия, США, Украина), мира хочет только Путин. Я даю 121 процент – и это очень непопулярная мысль – воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит «это единый украинский и русский народ», он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война», – сказал Арестович.

По его мнению у Путина нет в планах «поглощения Украины» и «гибели Запада». «Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения», – добавил Арестович.

Он также сформулировал, на каких условиях российский президент готов прекратить войну в данный момент.

«Предложение для Украины выглядит так: все то же самое, что было в Стамбуле плюс четыре области», – говорит Арестович. При этом он считает, что Украина еще может «поторговаться» насчет двух областей, и Путин открыт для таких обсуждений.

Он полагает, что следующее предложение Путина «через год или около того» будет хуже.

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению.

Теги:
Из этой рубрики
Турецкая Pegasus начнет взимать доплату за ручную кладь
Мир

Турецкая Pegasus начнет взимать доплату за ручную кладь

2024/02/14, 11:25
В Иране взорван центральный газопровод (видео)
Мир

В Иране взорван центральный газопровод (видео)

2024/02/14, 11:22
Европейская стачка: фермеры против ЕС
Мир

Европейская стачка: фермеры против ЕС

2024/02/14, 10:59
«Он по гороскопу Весы». Арестович сделал неожиданное заявление
Мир

«Он по гороскопу Весы». Арестович сделал неожиданное заявление

2024/02/14, 10:19
Байден обрушился на Трампа: «Это безмозгло и постыдно»
Мир

Байден обрушился на Трампа: «Это безмозгло и постыдно»

2024/02/14, 09:32
Нетаньяху отверг новый план сделки по Газе главы "Моссад" перед встречей в Каире
Мир

Нетаньяху отверг новый план сделки по Газе главы «Моссад» перед встречей в Каире

2024/02/14, 00:44
СМИ: США отвергли предложение России о прекращении огня в Украине
Мир

СМИ: США отвергли предложение России о прекращении огня в Украине

2024/02/13, 23:39
Bloomberg: Турция хочет от нового генсека НАТО гарантий свободного экспорта вооружений
Мир

Bloomberg: Турция хочет от нового генсека НАТО гарантий свободного экспорта вооружений

2024/02/13, 23:02
Польские власти извинились за фермеров, рассыпавших украинское зерно на границе
Мир

Польские власти извинились за фермеров, рассыпавших украинское зерно на границе

2024/02/13, 22:45