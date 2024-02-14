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В МИД жестко ответили Боррелю

В МИД жестко ответили Боррелю

Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем 13 февраля в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что оправдание Боррелем армянской стороны, совершившей военную агрессию, расценивается как игнорирование военной провокации Армении.

«К сожалению, ЕС пренебрегает ранением азербайджанского военнослужащего в результате снайперского огня без каких-либо провоцирующих факторов после пяти месяцев стабильности.

Шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на провокацию, носили вполне адекватный и локальный характер. Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию.

В то же время хотели бы вновь подчеркнуть, что предложение высокого представителя ЕС об отводе вооруженных сил, не имеющее практического значения, вызывает сожаление. ЕС должен учесть, что наемники, дислоцированные в приграничных районах с армянской стороны под «эгидой миссии Европейского Союза», представляют угрозу для жизни азербайджанских военных и гражданского населения», – заявили в МИД.

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