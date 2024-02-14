США обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе

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США обеспокоены столкновениями на азербайджано-армянской границе.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы обеспокоены сообщениями о военных столкновениях, которые привели к жертвам. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Применение силы подрывает переговоры. Единственный путь к устойчивому миру – это сесть за стол переговоров. Необходимо расследовать любые нарушения режима прекращения огня, и принимать надлежащие меры. Как постоянно подчеркивает госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном», – сказал он.