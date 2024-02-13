Bloomberg: Турция хочет от нового генсека НАТО гарантий свободного экспорта вооружений

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Турецкие власти хотят получить от человека, который сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, гарантий того, что между странами Североатлантического альянса не будет никаких ограничений по экспорту вооружений.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, у Турции есть несколько требований к и.о. премьера Нидерландов Марку Рютте, выразившему желание прийти на смену Столтенбергу, или другому претенденту на этот пост за свою поддержку его кандидатуры.

В частности, отмечает Bloomberg, «Турция хочет от Рютте, чтобы Анкара была включена в партнерские соглашения НАТО с ЕС и было обеспечено отсутствие экспортных ограничений в оборонной сфере между странами НАТО».

По данным агентства, турецкие власти еще не связывались с Рютте относительно списка своих требований.