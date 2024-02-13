Медведев – Алиеву: Дальнейшее наращивание союзнического взаимодействия отвечает интересам наших народов

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Председатель Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики.

Итоги голосования наглядно свидетельствуют о признании Ваших заслуг перед Азербайджаном, однозначной поддержке проводимого Вами курса на повышение благосостояния населения, укрепление международного авторитета страны.

Ваш личный вклад в развитие многогранного сотрудничества между Россией и Азербайджаном сложно переоценить. Убежден, что дальнейшее всестороннее наращивание союзнического взаимодействия отвечает интересам наших народов, служит укреплению безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, новых свершений, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания», – говорится в поздравительном письме.