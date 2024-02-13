В Баку турок и его жена задохнулись от угарного газа

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В поселке Алатава Ясамальского района Баку в доме обнаружены тела супругов.

При осмотре тел никаких трав обнаружено не было, тела были переданы на экспертизу. Выяснилось, что они отравились угарным газом.

Как оказалось, родственники гражданина Турции Мехмета Улаша 1950 года рождения и его жены, гражданки Азербайджана Аиды Улаш 1970 года рождения, в течение нескольких недель не могли получить от них вестей.

В связи с этим родственники семьи обратились в правоохранительные органы. Дверь в дом, где они жили, была взломана и их тела были обнаружены.