Польские власти извинились за фермеров, рассыпавших украинское зерно на границе

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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения за польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских грузовиков возле контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Дорохуск.

Заявление министра опубликовано на портале ведомства.

«От имени польских фермеров прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понять их исключительно сложное положение», – отметил Секерский.

Он также сообщил о переговорах с Киевом по согласованию ограничений на ввоз в Польшу украинской аграрной продукции.