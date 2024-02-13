Боррель рассказал о поручении Евросовета в связи с Арменией

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Евросоюз и Армения приняли решение начать работу над амбициозным расширением двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС – Армения, передает ТАСС.

«В октябре прошлого года премьер-министр [Армении Никол] Пашинян сказал в Европарламенте, что Армения готова двигаться ближе к Евросоюзу. В ответ на это в октябре Евросовет – высший институт ЕС – поручил мне изучить пути укрепления наших отношений по всем измерениям. И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», – сказал он. По словам Борреля, «это решение посылает сильный сигнал о взаимном интересе в новой стратегической фазе отношений». Он сообщил, что стороны разработают дорожную карту по расширению сотрудничества. «Это про будущее, и оно начинается сегодня», – добавил Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что обсудил с армянским коллегой углубление отношений и поддержку Армении в сферах торговли, энергетики, авиационной безопасности. По его словам, Евросоюз, в частности, поможет обеспечить безопасность работы атомной электростанции в Мецаморе.

Боррель особо подчеркнул намерение Евросоюза в ближайшее время углубить отношения с Арменией в сфере безопасности и обороны. «Мы обсудили, как усилить устойчивость Армении, и я выразил полную приверженность ЕС тому, чтобы углубить наше сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Мы построим наш диалог в ближайшие месяцы», – сказал он.

Глава европейской дипломатии также сообщил, что стороны обсудили начало визовой либерализации для Армении. «Мы обсудили варианты начать диалог о визовой либерализации. Я принял к сведению большой интерес Армении в этом и призвал продвинуть проведение реформ, чтобы достигнуть прогресса по этому вопросу», – отметил он.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также помогать армянским беженцам из Нагорного Карабаха.