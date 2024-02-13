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Родственники рассказали о психических проблемах у Ахмеда, убившего всю свою семью

Родственники рассказали о психических проблемах у Ахмеда, убившего всю свою семью

У Ахмеда Ахмедова, убившего всю свою семью, были психологические проблемы.

Об этом журналистам сказали родственники семьи, передает Qafqazinfo.

«Два дня назад мы были вместе с отцом Ахмеда Мехманом. Он рассказал мне, что Ахмед не пьет свои лекарства, и он договорился с врачом о размещении сына в Мардакянскую больницу», – рассказали родственники.

По информации родственников, Ахмед жил отдельно от семьи и был холост.

«Но семья постоянно поддерживала Ахмеда. Они давали ему по 25-30 манатов в день. Еще купили ему машину, он работал таксистом».

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