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Боррель встал на защиту армян, открывших огонь по азербайджанским пограничникам

Боррель встал на защиту армян, открывших огонь по азербайджанским пограничникам

Обстрел на границе с армянской стороны по азербайджанским военнослужащим был прискорбным, но и ответ с азербайджанской стороны был несоразмерным.

Об этом заявил глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместном брифинге с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Брюсселе.

«Действия Азербайджана, помимо прочего, игнорируют заявления министерства обороны Армении о том, что инцидент будет подробно расследован», – добавил он.

«Это в очередной раз демонстрирует неотложную необходимость дистанцирования вооруженных сил с обеих сторон, в пользу чего Евросоюз высказывается уже долгое время», – отметил Боррель.

Он подтвердил «приверженность Евросоюза к долгосрочному миру на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности» стран.

Также Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны.

«Мы обсудили вопросы повышения устойчивости Армении. Я выразил свою готовность в полной мере наращивать наше сотрудничество в вопросах безопасности и обороны», – сказал Боррель.

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