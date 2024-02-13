ЕС объявил о выделении дополнительных 5,5 млн евро на «гумпомощь» армянам Карабаха

216 Просмотров

Евросоюз дополнительно выделит 5,5 млн евро в качестве «гуманитарной помощи» для покинувших Карабах армян, сообщает делегация ЕС в Армении.

1,5 млн евро из этого пакета предназначены для «повышения устойчивости уязвимых групп к потенциальным кризисам».

Остальные 4 млн евро будут направлены на обеспечение карабахских армян регулярными денежными переводами и ваучерами, чтобы помочь им удовлетворить свои насущные потребности.

Это финансирование идет в дополнение к 12,2 млн евро, о которых Европейская комиссия заявляла ранее.