ЕС объявил о выделении дополнительных 5,5 млн евро на «гумпомощь» армянам Карабаха

Евросоюз дополнительно выделит 5,5 млн евро в качестве «гуманитарной помощи» для покинувших Карабах армян, сообщает делегация ЕС в Армении.
1,5 млн евро из этого пакета предназначены для «повышения устойчивости уязвимых групп к потенциальным кризисам».
Остальные 4 млн евро будут направлены на обеспечение карабахских армян регулярными денежными переводами и ваучерами, чтобы помочь им удовлетворить свои насущные потребности.
Это финансирование идет в дополнение к 12,2 млн евро, о которых Европейская комиссия заявляла ранее.