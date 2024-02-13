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WhatsApp внедряет еще одну новую функцию

WhatsApp внедряет еще одну новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp внедряют еще одну новую функцию, которая позволит пользователям добавлять свои контакты в папку «Избранное».

Как рассказывает портал WABetaInfo, нововведение, которое появится в следующем обновлении приложения, позволит пользователям «расставлять приоритеты в разговорах»: можно будет быстро звонить выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, а для начала телефонного звонка будет достаточно одного касания.

Напомним, что в последнее время принадлежащий компании Meta мессенджер добавил много новых полезных функций. Например, появилась возможность блокировать спам прямо с экрана блокировки — подозрительные сообщения уже даже не нужно открывать.

В одной из новых бета-версий мессенджера WhatsApp для iOS также появилась интеграция генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в отдел поддержки: нейросеть ответит на вопросы пользователей, которые столкнулись с трудностями при использовании мессенджера.

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