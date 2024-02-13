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Главное Общество

В Баку молодой человек зверски расправился с родителями и 8-летним братом

В Баку молодой человек зверски расправился с родителями и 8-летним братом

13 февраля, примерно в 16:30, в Хатаинском районе Баку было совершено тройное убийство. Поступила информация об обнаружении тел с признаками насильственной смерти Ахмедова Мехмана Ахмед оглу (1972 г.р.), Ахмедовой Бикя Бадал гызы (1977 г.р.) и Ахмедова Мухаммеда Мехман оглу (2015 г.р.).

По сообщению правоохранительных органов, в убийстве подозревается старший сын Ахмедовых – Ахмед Ахмедов (1999 г.р.). Последний задержан. В настоящее время ведется расследование по факту, выясняется мотив преступления.

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