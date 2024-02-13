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Азербайджан призвал армянскую сторону воздержаться от военной эскалации

Азербайджан призвал армянскую сторону воздержаться от военной эскалации

Азербайджан привержен мирному процессу и призывает армянскую сторону избегать военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что утверждения МИД Армении о том, что предпринятые ВС Азербайджана в ответ на провокацию армянской стороны меры являются предлогом для эскалации, совершенно необоснованные.

После военной провокации, которая привела к ранению нашего военнослужащего, азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного поста. Это была чисто ответная мера, отметили в МИД.

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