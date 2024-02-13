Боррель принял главу МИД Армении

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепом Боррелем, написал в социальной сети «Х» сам глава МИД Армении.

Встреча состоялась в Брюсселе накануне заседания Совета сотрудничества ЕС-Армения. «Мы обсудили последние успехи в двустороннем сотрудничестве и перспективы, над которыми могли бы активно работать», – отметил Мирзоян.

Глава МИД Армении проинформировал верховного представителя ЕС о текущей ситуации в регионе.