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Главное Мир

Россия больше всех вложила инвестиций в Иран

Россия больше всех вложила инвестиций в Иран

По итогам 2023 года Россия заняла первое место по иностранным инвестициям в Иране, заявил посол в Тегеране Алексей Дедов в интервью «РИА Новости».

По его словам, это иллюстрирует реальный уровень отношений между двумя странами.

«Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране»,— сказал господин Дедов .

Россия была в лидерах среди иностранных инвесторов в Иране и в 2022 году. Товарооборот РФ и Ирана достиг почти $5 млрд.

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