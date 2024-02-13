МИД Азербайджана относительно российских миротворцев

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Как известно, согласно заявлению Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 10 ноября, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в Азербайджанской Республике завершается в 2025 году, заявил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ относительно интервью посла Российской Федерации в Азербайджане Михаила Евдокимова, опубликованном в газете «Известия».

«После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость проведения регулярных встреч и обсуждений повседневной деятельности миротворческого контингента, их различных потребностей. Вместе с тем, учитывая, что вооруженные силы Армении в течение последних 3 лет на наших территориях, где дислокацированы миротворцы, проводили масштабное минирование земель, а также проблему неразорвавшихся боеприпасов на территории, есть необходимость в проведении консультаций по осуществлению совместных усилий по устранению этих угроз», – отметил он.

Отметим, посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия» заявил, что дата очередного раунда переговоров Москвы и Баку по поводу российского миротворческого контингента находится на стадии согласования с Министерством иностранных дел Азербайджана.