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Нобелевский лауреат о росте политического экстремизма в США

Нобелевский лауреат о росте политического экстремизма в США

В течение следующего года американская демократия может безвозвратно измениться, к катастрофе может привести ажиотаж вокруг возраста нынешнего президента США Джо Байдена, который планирует снова идти на выборы, заявил экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман в колонке для The New York Times.

«Последним ударом для американской демократии будет не рост политического экстремизма — этот рост, безусловно, создал предпосылки для катастрофы, но он уже некоторое время является частью ландшафта. Нет, что может превратить эту угрозу в катастрофу, так это то, как заламывание рук из-за возраста Байдена затмило реальные ставки на выборах 2024 года», — считает он.

По мнению Кругмана, слова в отчете спецпрокурора Роберта Хура о том, что 81-летний Байден — «пожилой человек с плохой памятью», являются тем случаем, «когда бюрократы переступают свои границы в лучшем случае небрежно, а в худшем — злонамеренно».

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