Китай не попадет в тайваньскую «ловушку» США

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Пекин не попадет в «ловушку» прокси-войны в Тайваньском проливе, пишет гонконгская газета South China Morning Post. С таким утверждением выступил бывший посол КНР в США (2013-2021 годы) Цуй Тянькай.

С соответствующим заявлением он выступил на конференции Asia Spotlight, которая состоялась 25 января в Вашингтоне.

«Мы определенно не хотим ситуации, когда китайцы убивают китайцев», – приводит его слова газета.

Как отмечает издание, экс-дипломат намекал на продолжающиеся поставки американского оружия на Тайвань. «Кто-то может готовить для нас такое, что они будут поставлять военную помощь, передавать оружие для прокси-войны, а китайцы будут убивать китайцев. Мы не попадемся в эту ловушку», – указал Цуй Тянькай.