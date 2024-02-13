Зардушт Ализаде: Армения не имеет возможности вести успешную войну, а азербайджанской стороне она не нужна

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Безусловно, со временем станет ясно, какие именно силы стояли за происшедшей вчера провокацией на условной границе между Азербайджаном и Арменией. Снайпер с армянской стороны ранил азербайджанского пограничника, что в нормальных условиях уже считалось бы очень серьезным ЧП межгосударственного уровня. Однако Азербайджан лишь осенью прошлого года полностью освободил свои территории от армянских сепаратистов, и без мирного договора. Азербайджан и Армения все еще находятся в состоянии «ни мира, ни войны». Этим, видимо, и пользуется армянская сторона, устраивая на условной границе подобного рода «снайперские» провокации. За пояснениями ситуации Minval.az обратился к политологу Зардушту Ализаде.

На вопросы о том, какие силы могут стоять за этим инцидентом и кому выгодна дестабилизация обстановки на условной границе Азербайджана и Армении, эксперт ответил, что в Армении есть силы, которые не совсем лояльны к властям, либо связаны с какими-то силами за рубежом, имеют отличные от власти цели. И эти силы обладают реальными вооруженными силами.

«Так что нельзя однозначно сказать, что это сделано по приказу Пашиняна. В Армении, вне зависимости от влияния или решений Пашиняна, происходит слишком много процессов. К этому надо относиться совершенно спокойно», – сказал З.Ализаде.

При этом политолог выразил сомнение в том, что инцидент может перерасти в нечто большее. Свой вывод он объяснил тем, что Армения не имеет возможности вести успешную войну. А азербайджанской стороне это не нужно.

«Если мы начнем новую широкомасштабную операцию, то можем противопоставить себя всему западному миру, – говорит З.Ализаде. – Ведь всем известно, как на Западе относятся к Армении. Права Армения или нет, но ее всегда защищают, покровительствуют ей и опекают. И в такой ситуации, если Азербайджан пойдет войной на Армению, то… В этом я не вижу никакого смысла. Если вопрос касается Зангезурского коридора, то можно договориться с Ираном и проложить железную дорогу на правом берегу реки Араз. Так вопрос и будет решен, и Армения останется в изоляции. И наконец, Азербайджан никогда не претендовал на территорию Армении. Последние выборы показали, что у Ильхама Алиева невероятно высокий рейтинг, и ему не нужны какие-либо дивиденды такой ценой».

Эксперт исключил вероятность того, что за провокацией на границе стоят какие-то западные силы, объяснив это тем, что сейчас в Азербайджане «не времена Народного Фронта». Тогда сторонние провокации еще могли бы иметь успех. Однако сейчас у власти в Азербайджане Ильхам Алиев, который за последние четыре года показал, насколько далеко он видит в дипломатическом поле. Он не поддастся никаким провокациям.

Рауф Насиров