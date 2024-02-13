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Илон Маск: Путин ни в коем случае не проиграет в Украине

Илон Маск: Путин ни в коем случае не проиграет в Украине

Американский бизнесмен и основатель соцсети X Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не может проиграть в войне в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время дискуссии на форуме X Spaces, части платформы социальной сети Х, сенатор Рон Джонсон подчеркнул, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск согласился с ним и выступил против военной поддержки Украины.

По мнению Маска, Путин «ни в коем случае не проиграет» в Украине. Когда миллиардера стали обвинять в том, что он является сторонником российского президента, Маск назвал такие допущения «абсурдными».

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