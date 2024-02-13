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Кремль отреагировал на столкновения между Азербайджаном и Арменией

Кремль отреагировал на столкновения между Азербайджаном и Арменией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожными новостями» столкновения военных Армении и Азербайджана на границе двух страны и призвал обе стороны к сдержанности.

«Это тревожные новости, которые идут с линии соприкосновения. Призываем обе стороны к сдержанности. Будем внимательно наблюдать», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные происшествия не способствуют продвижению переговорного процесса, приближению к моменту подписания мирного договора между Баку и Еревано.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что переговорный процесс в целях подписания мирного договора получит продолжение.

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