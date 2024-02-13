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Главное Мир

Турецкая полиция в ходе операции против ИГ задержала россиянина

Турецкая полиция в ходе операции против ИГ задержала россиянина

Полиция города Мерсин задержала находившегося в розыске гражданина России, который работал на площадке АЭС «Аккую» и пользовался поддельным паспортом. С таким утверждением выступило турецкое агентство IHA, сообщает ТАСС.

Полиция проводила операцию против террористической группировки «Исламское государство». Задержанный с инициалами Ю. А. был в списке на срочное задержание. При задержанном обнаружено поддельное удостоверение личности на иностранца с инициалами Р. К., уточняет агентство.

По решению суда подозреваемый помещен под арест. Других подробностей агентство не приводит.

Управление безопасности Мерсина на своем сайте сообщило о факте задержания подозреваемого на площадке АЭС «Аккую», однако не указало, что он является гражданином России. «В рамках деятельности наших управлений разведки и борьбы с терроризмом по выявлению и предотвращению деятельности террористической организации ИГ был пойман иностранный гражданин с инициалами Ю. А., на которого была ориентировка, который работал на атомной электростанции «Аккую» и использовал поддельное удостоверение личности на имя иностранного гражданина с инициалами Р. К. По решению суда он помещен под арест», – говорится в заявлении полиции.

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