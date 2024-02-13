Шаир Рамалданов: Мы все еще находимся в состоянии войны с Арменией

432 Просмотров

12 февраля, как уже сообщалось, в результате очередной военной провокации со стороны Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана. К сожалению, эта провокация является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Подобные провокационные действия в обстановке, где в течение последних 4-5 месяцев царила стабильность, находятся в явном противоречии с декларируемыми Арменией посланиями мира.

Комментируя сложившуюся ситуацию Minval.az, военный эксперт Шаир Рамалданов сказал, что специалисты в военном деле постоянно предупреждали азербайджанскую общественность о том, что в любое время ожидается провокация на границе.

«Мы все еще находимся в состоянии войны с Арменией, поскольку между нами не подписан мирный договор. Условная граница – это вовсе не граница. Поэтому все процессы, идущие вокруг этого, просто кричат о том, что провокации возможны. Раньше в этом процессе роль первой скрипки играли незаконные террористические формирования армян, находящиеся на территории Азербайджана. Но после осени 2023 года этот вопрос был решен и теперь провокации совершаются на условной границе между странами», – сообщил он.

Рамалданов напомнил, что Армения никак не хочет подписывать мирный договор и всячески его избегает. Более того, в последнее время в риторике Пашиняна появились неконструктивные мысли, он стал более агрессивным, что лишний раз служит доказательством того, что эта страна не намерена подписывать мирный договор. Также Армения при содействии Франции вооружается оружием, изготовленным в Индии. Однако были и сигналы, предвещающие провокацию.

«Все это – звенья одной цепи, которая продолжается тем, что активизируется европейская миссия на территории Армении на границе с Азербайджаном. Туда стали приезжать высокопоставленные военные в виде бригадного генерала Франции. А недавно посредством посольств, в том числе и американского, прошло сообщение о том, что, что на некоторых участках границы ситуация может осложниться и это тоже свидетельствовало о том, что события накаляются. И, наконец, недавно была информация о том, что госструктуры Армении переселяют людей из приграничных с Азербайджаном населенных пунктов. Это свидетельствовало о том, что очень скоро что-то должно начаться», – отметил военный эксперт.

Рамалданов считает, что одна из целей вчерашней провокации армян заключается в том, чтобы отодвинуть подписание мирного договора. А основная цель – новые игроки из Европы, где первую скрипку играет Франция, желающая осуществить здесь какие-то свои интересы.

«Мы знаем, что рано или поздно Зангезурский коридор откроется и вопрос контроля за ним стоит очень остро. Контроль над всем этим процессом хотят взять на себя некоторые европейские страны. И потому я думаю, что должна быть определенная реакция со стороны мирового сообщества. Однако это сообщество обычно занимает далеко не ту позицию, которая способствовала бы разряжению ситуации. Мы также знаем, что Азербайджан обязательно даст адекватный ответ. И на армянском посту, с которого был ранен наш солдат была проведена операция, можно сказать, что он перестал существовать. Есть потери со стороны Армении. И так бывает всегда, поскольку они вначале совершают провокацию, а потом получают по голове и пыл их остужается», – сказал он.

В завершении Рамалданов напомнил, что железный кулак, направленный против армян, в Азербайджане в действии, и находится в постоянной боевой готовности.

«Наша цель ясна – защитить территории Азербайджана. Если Армения не сделает из этого правильный вывод, то нам всегда есть, чем им ответить», – отметил Ш.Рамалданов.

Рауф Насиров