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Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты президентских выборов (обновлено)

Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты президентских выборов (обновлено)

Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.

11:16

Началось заседание Пленума Конституционного суда.

На заседании рассматривается вопрос об утверждении протокола Центральной избирательной комиссии по итогам внеочередных выборов Президента Азербайджана, состоявшихся 7 февраля 2024 года, и объявлении результатов выборов.

Объявив заседание Пленума открытым, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев представил судебную коллегию и секретаря.

На заседании докладчик рассказал о дате, проведении и итогах президентских выборов. Было отмечено, что Центральная избирательная комиссия приняла решение об утверждении протокола об общих итогах голосования в связи с проведенными 7 февраля президентскими выборами и передаче его в Конституционный суд для утверждения, представленные документы были проверены в Конституционном суде.

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