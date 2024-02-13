Из тела раненого военнослужащего извлечена снайперская пуля

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Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана Парвиз Халилзаде, поступивший вчера вечером в госпиталь, был прооперирован. В результате операции было успешно удалено металлическое инородное тело. Об этом сказал заведующий отделением Республиканской нейрохирургической больницы Расим Гулиев, говоря о состоянии военнослужащего, пострадавшего в результате военной провокации Армении.

По его словам, пациент поступил в тяжелом состоянии.

«Операция длилась час. В настоящее время его состояние улучшается, лечение продолжается. Посторонний металлический предмет, который был извлечен из тела, то есть пуля, является снайперской пулей, произведенной в зарубежных странах», – отметил он.