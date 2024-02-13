Нигерийское радио рассказало о нарушении Арменией экологических обязательств

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Государственное радио Нигерии Sobi 101.9 FM Ilorin распространило репортаж о том, что экологические последствия незаконной горнодобывающей промышленности Армении представляют угрозу для мира.

В репортаже «НПО из 22 стран выступают за экологическую справедливость для региона Южного Кавказа» редактор и ведущий радио Дэр Аког призвал Армению прекратить незаконную добычу полезных ископаемых.

Sobi 101.9 FM İlorin популярно среди молодежи в Нигерии, его несколько раз объявляли лучшим радио года. Радиостанция вещает на английском и местном языках.

Напомним, недавно 49 неправительственных организаций (НПО) и экоактивистов из 22 стран выступили с заявлением о том, что работы, проводимые с нарушением международных экологических норм и стандартов в горнодобывающей промышленности Армении, нарушают экосистему мира. Иностранные НПО заявили о своей солидарности с обращением гражданских обществ Азербайджана и Армении относительно немедленной приостановки работ на руднике Амулдаг. Они потребовали от Армении выполнения своих экологических обязательств.

В последнее время ряд НПО экологической направленности и экоактивисты Нигерии открыто высказываются в поддержку азербайджанского народа, выступая против наносимого Арменией ущерба для экологии Южного Кавказа.