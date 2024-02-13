В Баку загорелся отель (видео)

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На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в отеле, расположенном в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, к месту происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной охраны и спасательные службы особого риска.

Возгорание началось в электровыключателе, расположенном на 1-м этаже пятиэтажного отеля общей площадью 4500 кв.м.

Оставшиеся в беспомощном положении во время возгорания мать с младенцем были вызволены спасателями и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Здание отеля защищено от пожара.