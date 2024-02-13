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Мужчина с рогами не попал в Азербайджан

Мужчина с рогами не попал в Азербайджан

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники задержали пассажира, пытавшегося вывести рога животного без документов в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирского таможенного управления».

По словам мужчины, рога он получил в подарок от родственника из Новосибирска. Поэтому о необходимости получения ветеринарных и разрешительных документов, а также обязательного декларирования такого товара он не знал.

«Авиапассажир проследовал по «зеленому коридору», заявив тем самым об отсутствии у него товаров для обязательного декларирования. Однако таможенники обнаружили в его багаже объект фауны, который может относиться к категории товаров, регулируемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, их частями и дериватами (изделиями из животных, растений) СИТЕС. Никаких документов на вывозимые рога у пассажира не оказалось», — рассказали таможенники.

Изъятый дериват отправлен таможенниками на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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