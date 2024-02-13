Роющийся в мусоре пенсионер накопил 700 тысяч евро и купил 10 домов

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В Германии 80-летний пенсионер, роющийся в помойках, сумел скопить €700 тыс. евро и приобрести 10 домов.

Об этом пишет газета Bild.

В статье говорится, что мужчина проживает в городе Дармштадт и выглядит как нищий старик. Он тратит на еду в месяц не больше €5, копается в мусорках и собирает во дворе хлам. Ранее он трудился электроинженером, а сейчас получает пенсию в размере €3600 и экономит абсолютно на всем. В холода он топит дом древесными отходами, не имеет мобильного. Его единственные большие траты — ноутбук с доступом в интернет, чтобы вести дела и просматривать в YouTube бизнес-лекции.

По информации издания, мужчину именуют «самым странным миллионером Германии».