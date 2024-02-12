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МИД Азербайджана: Пашинян в очередной раз высказал клеветнические обвинения в адрес Азербайджана

МИД Азербайджана: Пашинян в очередной раз высказал клеветнические обвинения в адрес Азербайджана

11 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Telegraph в очередной раз высказал необоснованные клеветнические обвинения в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«В ходе интервью премьер-министр Армении, который говорит о выполнении международных соглашений и обязательств, попытался отвести внимание от факта оккупации Арменией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет вопреки всем нормам и принципам международного права, а также целям и задачам Алма-Атинской декларации, что вызывает сожаление.

Неоспоримы факты того, что после 44-дневной Отечественной войны Армения грубо нарушила положения трехсторонней декларации, не вывела оккупационные силы с территорий Азербайджана, продолжала перебрасывать на наши территории вооружение, военную технику и мины, и совершили другие грубые нарушения и провокации, что указывает на истинные намерения армянской стороны.

Премьер-министру Армении также хорошо известно, что хотя армянская сторона на встречах в Праге и Сочи и позднее заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана, в сентябре 2023 года Армения выступала с поздравительными заявлениями по поводу фейковой «независимости» так называемого режима, созданного Ереваном на территориях Азербайджана, и до сих пор продолжает предъявлять претензии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международных организациях и судах.

Еще одним источником серьезной обеспокоенности является тот факт, что армянская сторона пытается забыть о существовании действующих законодательных актов, противоречащих признанию Карабаха в составе Азербайджана.

Вместо подобных провокаций, мыслей и действий, полных политического манипулирования против Азербайджана, армянская сторона должна на словах и на деле соблюдать международные обязательства и способствовать мирному процессу», – говорится в сообщении.

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