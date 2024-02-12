Орбан – Алиеву: Азербайджан является для Венгрии искренним другом

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Итоги выборов наглядно продемонстрировали доверие азербайджанского народа к Вам.

Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленном президенту Ильхаму Алиеву по случаю убедительной победы на выборах.

В послании премьер-министра отмечено: «Рад, что в течение прошлого года мы подняли наши двусторонние отношения до уровня расширенного стратегического партнерства. Азербайджан является для Венгрии не только важным политическим, экономическим и культурным партнером, но и искренним другом. У нас общая заинтересованность в том, чтобы развивать многостороннее сотрудничество и впредь вкладывать совместные инвестиции».

Виктор Орбан подчеркнул, что импульс постоянно укрепляющимся связям между двумя странами придают также наша историческая близость, социальные традиции, уважение семейных ценностей и сотрудничество в организациях, объединяющих тюркские народы.

«Хочу заверить Вас в том, что мое правительство остается приверженным развитию наших связей и углублению взаимовыгодного сотрудничества», – отметил премьер-министр Венгрии.