МИД Азербайджана задается вопросом, куда смотрит миссия ЕС в Армении?

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МИД Азербайджана прокомментировал совершенную сегодня провокацию Армении.

«12 февраля в результате очередной военной провокации Вооруженных Сил Армении ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана.

Эта провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Подобные провокационные действия в обстановке, где в течение последних 4-5 месяцев царила стабильность, находятся в явном противоречии с декларируемыми Арменией посланиями мира.

В то же время, тот факт, что подобная провокация произошла именно с территории, где проводит наблюдение миссия Европейского союза в Армении, вызывает серьезные вопросы относительно целей и намерений этой миссии.

Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за подобные провокации против Азербайджана», – говорится в сообщении.