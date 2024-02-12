В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины

60 Просмотров

Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать для помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет принял постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), владеющих активами и резервами Центробанка России», — говорится в заявлении.

Согласно постановлению, центральные депозитарии, которые владеют активами российского Центробанка на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно. При этом депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Все средства впоследствии пойдут на поддержку Украины и восстановление страны, заявили в Совете ЕС.