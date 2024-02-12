Армения обещает наказать виновных в обстреле азербайджанской позиции |
В Брюсселе будет создана лоббистская структура азербайджанцев |
Военная прокуратура – об армянской провокации на границе |
ВС Армении впервые за многие месяцы открыли огонь в направлении Зангилана, ранен азербайджанский пограничник (видео) |
Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД |
ANAMA: Ереван передал Баку восемь неточных формуляров с информацией о минных полях |
Баку и Москва ведут переговоры о судьбе росмиротворцев в Карабахе |
Израиль нанес удары по Рафаху, погибли 100 человек (видео) |
Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном |
Главное Мир

В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины

В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины

Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать для помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет принял постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), владеющих активами и резервами Центробанка России», — говорится в заявлении.

Согласно постановлению, центральные депозитарии, которые владеют активами российского Центробанка на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно. При этом депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Все средства впоследствии пойдут на поддержку Украины и восстановление страны, заявили в Совете ЕС.

Теги:
Из этой рубрики
Глава Пентагона не поедет в Брюссель на заседание по Украине
Мир

Глава Пентагона не поедет в Брюссель на заседание по Украине

2024/02/12, 21:40
В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины
Мир

В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины

2024/02/12, 21:28
Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России
Мир

Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России

2024/02/12, 21:20
Президент Аргентины приехал в Ватикан и извинился перед папой Римским
Мир

Президент Аргентины приехал в Ватикан и извинился перед папой Римским

2024/02/12, 21:02
Харрис заявила о готовности заменить Байдена
Мир

Харрис заявила о готовности заменить Байдена

2024/02/12, 20:48
Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США (видео)
Мир

Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США (видео)

2024/02/12, 18:52
В Грузии клиники, где смертность превышает 6%, будут лишены госфинансирования
Мир

В Грузии клиники, где смертность превышает 6%, будут лишены госфинансирования

2024/02/12, 17:32
Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании
Мир

Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании

2024/02/12, 17:15
Стало известно, как Россия покупает терминалы Starlink
Мир

Стало известно, как Россия покупает терминалы Starlink

2024/02/12, 17:01