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Главное Политика

Йоханнис пригласил Алиева в Румынию

Йоханнис пригласил Алиева в Румынию

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля 2024 года.

«Многочисленные реализуемые двусторонние и региональные проекты между Румынией и Азербайджаном демонстрируют высокий уровень наших взаимоотношений. Азербайджан является стратегическим, близким и надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа», – отметил Йоханнис в поздравительном послании.

Он также подтвердил приверженность Румынии укреплению и углублению стратегического партнерства с Азербайджаном.

«Уверен, что Румыния и Азербайджан путем постоянных усилий в полной мере воспользуются возможностями развития двустороннего сотрудничества в таких важных областях, как энергетика, транспорт, образование, торговля и инвестиции. В то же время Румыния продолжит свою деятельность по непрерывному и всестороннему развитию диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом», – отметил он.

Йоханнис также пригласил Алиева совершить в этом году официальный визит в Румынию «с целью углубления стратегического партнёрства между нашими странами».

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