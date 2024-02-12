Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России

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В Москве Басманный районный суд заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Стоуна отправили за решетку на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Пресс-секретарь корпорации проходит обвиняемым по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Стоун объявлен в федеральный и международный розыск.